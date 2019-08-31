Karacabey Belediyespor'a 3 yeni oyuncu

BURSA (AA) - TFF 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor'dan orta saha oyuncusu Sadık Arda Yılmaztürk, Erokspor'dan ön libero Sergen İlhan ve Bandırmaspor'dan sol bek Yasin Yıldız'ı kadrosuna dahil etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, 3 transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Koçak, "Yeni aldığımız oyunculardan Sadık Arda Yılmaztürk ile 2 yıllık, Sergen İlhan ve Yasin Yıldız ile birer yıllık sözleşme imzaladık. Amacımız ligde üst sıralarda yer almak. Futbolcuların istekli ve gayretli olmaları bizi sevindiriyor." dedi.

Kaynak: AA