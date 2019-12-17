İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Karacabey'de kaçak midye avlayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Karacabey'de kaçak midye avlayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaçak midye avlayan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıkaya Mahallesi sahilinde kaçak midye avlayan 5 zanlıyı yakalayıp haklarında işlem başlattı.Ekipler ayrıca midye elemekte kullanılan düzenek...

Karacabey'de kaçak midye avlayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaçak midye avlayan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıkaya Mahallesi sahilinde kaçak midye avlayan 5 zanlıyı yakalayıp haklarında işlem başlattı.

Ekipler ayrıca midye elemekte kullanılan düzenek ile 6 çuval midye ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı. Midyeler ise doğal yaşam alanlarına salındı.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT