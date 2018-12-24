Karacabey’de otopark çilesi tarihe karışıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, özellikle şehir merkezinde çile hâline gelen otopark meselesini eski vergi dairesi binasının olduğu alanda inşa edilen 6 katlı ve 290 araç kapasiteli otopark ile önemli ölçüde çözeceklerini belirtti.

Karacabey Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü inşaatlarla ilçenin pek çok konuda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Eski vergi dairesinin olduğu alanda yapımı devam eden 6 katlı ve 290 araç kapasiteli otopark inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Yaptığı incelemelerin ardından Özkan, "İlçemizin dört bir yanında atılımlarımız devam ediyor. Bir yandan 6 katlı otopark inşaatımız sürerken, diğer yandan kademe hizmet binasının yeni yeriyle ilgili çalışmalar da hızla sürüyor. 6 katlı otoparkımız tamamlandığında ilçemiz için önemli bir ihtiyaç daha ortadan kaldırılacak. Otoparkın 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte, yine Yeniköy yolu üzerinde içkili mekânları taşıyacağımız alanda yapım çalışmalarımız sürmekte. Diğer yandan Nasreddin, Mecidiye ve Karacaahmet mahallelerimizde de otopark alanları açma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Güçlü ve kararlılıkla bu organizasyonları aynı anda yürütüyoruz. Bütün bunların yanında, kırsal mahallelerimizde de inşaatlarımız devam ediyor. Keşlik'te kurs binası, Sultaniye'de pazar yeri ve Akhisar'da sosyal tesis inşaatlarımız var. Umuyorum ki 2019'un ilk aylarında bu yatırımlarımız sonuçlanacak ve ilçe trafiğimizle birlikte vatandaşlarımızda derin bir nefes alacak" dedi.

Karacabey Belediyesi, eski hapishanenin olduğu alanı da Servet Somuncuoğlu Parkı olarak yenilerken, burada da 6 bin metrekarelik alanda, 130 araç kapasiteli ve içerisinde kamyonların da yer alabileceği geniş otopark alanını devreye almıştı.

Ayrıca belediye tarafından, Cumhuriyet Alanı'ndaki park yoğunluğunu azaltmak için yakın mesafede oluşturulan Taksi Toplanma Merkezi arsasına da yine 300 araçlık ilave otopark yapılarak, bölgedeki otopark ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Karacabey Belediyesi, söz konusu taksi toplanma alanının yanındaki arsaları da hak sahiplerinden satın alarak, bu otoparkın kapasitesini daha da yükseltmeyi hedefliyor.

İlçenin Nasreddin Mahallesi'ndeki 2 farklı alanda 50 araç kapasiteli otopark alanı oluşturulması için çalışmalar sürdürülürken, Mecidiye Mahallesi'nde 1100 metrekarelik alanda 70 araç kapasiteli, Karacaahmet Mahallesi'nde ise 45 araçlık otopark alanları ile şehrin otopark sıkıntısı ortadan kaldırılacak.

Öte yandan, şehir içindeki römork ve traktör yoğunluğunu azaltmak için de çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi; 8500 metrekarelik alanda çalışmaları devam eden Tarım Park projesi tamamlandığında da ilçe merkezinde geniş yer kaplayan tarım âletleri ve araçlarının, daha pratik bir yere konulmasını sağlayacak olan 240 araç kapasiteli tarım otoparkını da hizmete sunacak.

Kaynak: İHA