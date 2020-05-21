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  3. Karacabey’de tır devrildi: 1 yaralı

Karacabey’de tır devrildi: 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.Ahmet Mübarek Taşkın (30) yönetimindeki 59 KR 261 plakalı tır, Karacabey-Balıkesir kara yolunun 53. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada yaralanan Taşkın, olay yerine...

Karacabey’de tır devrildi: 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ahmet Mübarek Taşkın (30) yönetimindeki 59 KR 261 plakalı tır, Karacabey-Balıkesir kara yolunun 53. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Taşkın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karacabey’de tır devrildi: 1 yaralı

Karacabey’de tır devrildi: 1 yaralı

Karacabey’de tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: AA

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