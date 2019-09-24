Karacahisar Kalesi’nde kazı çalışmaları yeniden başladı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 5 yıl aradan sonra kazı çalışmalarına yeniden başlanan Karacahisar Kalesi'nde inceleme yaptı.

1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Yılmazyaşar'ın koordinatörlüğünde 5 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarını yakından takip eden Vali Özdemir Çakacak, faaliyeti sürdüren ekip üyelerinden bilgi aldı. 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan arkeolojik kazı çalışmalarının önemine değinen Vali Çakacak, kazıda bulunacak malzemelerin ve dokümanların geçmişe ışık tutacağını bildirdi. Tarihi kalede ilk arkeolojik kazı çalışmalarının 1999 yılında başladığını hatırlatan Vali Çakacak, bölgenin Osmanlı ve Türk tarihinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

"Anadolu Üniversitesi olarak böyle bir tarihin gün yüzüne çıkmasına ekibimizle destek vermeye çalışıyoruz"

Geçmişimizden gelen kültürel zenginliklerimize milletçe sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere çalışmaları hassas bir şekilde sürdüren kazı ekibine teşekkürlerini iletti.

Karacaşehir Mahallesi yakınlarında, bin 10 metre yükseklikte bulunan ve Osmanlı'nın Bizanslılardan aldığı ilk kale olarak bilinen Karacahisar Kalesi'ndeki kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı ise kalenin, devlet olmanın gereklerinden olan para basma ve hutbe okutmanın izlerini taşıdığını kaydetti. Kazı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, "Uzun yıllar burada belirli zamanlarda çeşitli arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış. Fakat bir ilerleme kaydedilememiş. En son bu görevi arkadaşlarımız devraldılar. Kazının yeniden başlamasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un ve Valimiz Özdemir Çakacak'ın iradeleri söz konusudur. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak böyle bir tarihin gün yüzüne çıkmasına ekibimizle destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl yeniden başlayan Karacahisar Kalesi kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteği ile Eskişehir Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın bilimsel koordinatörlüğünde 30 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.

Kaynak: İHA