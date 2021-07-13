Aydın'ın Karacasu ilçesinin Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçedeki kültür merkezinde düzenlediği basın toplantısında, itifa ettiği bilgisini kamuyou ile paylaştı. Bunun üzerine internet kullanıcıları tarafından Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Zeki İnal istifa mı etti? Neden istifa etti? soruları, arama motorlarında en sık bakılan konular haline geldi. İşte detaylar...

KARACASU BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ İNAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1965 tarihinde, Aydın'da doğan 56 yaşındaki Zeki İnal, Akhisar İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü.

Anadolu Üniversitesi'ni bitirdi.

Tütün üzerine iki ayrı şirkette çalıştıktan sonra özel bir şirkette iş hayatını sürdürmeye başladı.

Zeki İnal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Aydın İli, Karacasu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Seçilmesinin ardından 2 yıldan uzun bir süre görevde kaldı.

ZEKİ İNAL İSTİFA MI ETTİ? NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHP'li Zeki İnal, ilçedeki kültür merkezinde yaptığı basın toplantısında iki yıllık icraatlarını anlattı.

İnal, toplantıda sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle belediye başkanlığından istifa ettiğini açıklayarak salondan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan İnal, "Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve genel başkanımız, Türkmenbeyi Sayın Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde olacağım." ifadelerini kullandı.