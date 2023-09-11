Karacasu Konteyner Kentte yeni eğitim-öğretim yılı başladı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner okullarda yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Kurulan konteyner sınıflarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karacasu Konteyner Kentte kurulan konteyner okulda 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılı başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni sınıflarına ve yeni arkadaşlarına kavuşan yüzlerce depremzede öğrenciler sınıflarını doldururken, öğretmenler de öğrencilerine dersleri aktarmaya başladı.

"Öğretmenimi çok seviyorum"

Gökçe Nur Sivri "5. sınıfa geçtim. Okulumu ve arkadaşlarımı seviyorum. Okulumun yapımına 2 yıl olmuştu, birkaç tane vefat eden arkadaşlarım var. Depremde çıktığımızda evimiz çökmüştü. Okuldaki arkadaşlarımın hissini vermiyor ama yine de seviyorum okulumu. Öğretmenimi çok seviyorum, eki öğretmenlerimi de seviyordum onlardan bir tanesi de vefat etti" dedi.

Fatmagül Yıldız, "Çok heyecanlıyım. Yeni arkadaşlar edindim" ifadelerini kullandı.

Hasan Efe Karayiğit, "Şu an okula geldiğim için çok heyecanlıyım, 5. sınıfa geçtim. Evimiz ağır hasarlı, yıkılmadı ama yıkımı yapılacak. Buraya alıştım" diye konuştu.

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Aylin Buyruk, "Bir sürü şey atlattık ama bunları da atlatacağımızı düşünüyorum. Bence çok güzel olacak bu yıl mutluyum da" şeklinde konuştu.

"750'ye aşkın öğrenci var"

Karacasu Ortaokulu ve İlkokulu Kurucu Müdürü Şaban Bozman, şunları dile getirdi: "6 Şubat'tan sonra burada açıldı bu okul. Karacasu-Ferhuş ilkokulu ve ortaokulu diye. Şu anda burada eğitim ve öğretim faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde başladık. Şu anda 750'yi aşkın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tamamı konteyner kentte kalan öğrencilerimiz".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)