Karacasu MYO karma sergiye katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO), Ziraat Sanat tarafından 18 Kasım-6 Aralık 2019 tarihleri arasında Ziraat Bankası İstanbul Tünel Sanat Galerisi'nde düzenlenen karma sergiye katıldı.

Karacasu Memnune İnci MYO Öğr. Gör. Kadir Ertürk "Porcelain Bowls", Öğr. Gör. Halil İbrahim Çakır, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti'ne Armağanı Harf Devrimi" ve "Dizilim Serisi 1" eserleri ile sergide yer aldı. Öğr. Gör. Halil İbrahim Çakır, "Akademik ve serbest çalışan seramik sanatçılarından oluşan Renkler seramik grubumuz yılda iki kez farklı şehirlerde sergiler aracılığıyla izleyiciyle buluşmayı hedeflemektedir. Sergilen her bir eser sanatçılarımızın kendi tarzlarını ve renklerini yansıtmaktadır. Grubumuzun 34 sanatçısıyla gerçekleştirilen sergide, her birimizin kendi iç yolculuğu, renkleri ve biçimleriyle oluşturduğumuz seramik cümbüşünü Ziraat Sanat'ın katkılarıyla sanatseverlerle buluşturma imkanı bulduk. Tüm sanatseverleri karma sergimize bekliyoruz" sözleri ile sergi hakkında bilgi verdi ve tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

Kaynak: İHA