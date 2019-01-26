Karacasu’daki yangını intihar eden babanın çıkardığı iddiası

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir çocuğun öldüğü, bir çocuk ile annenin de ağır yaralandığı yangının, olaydan sonra intihar eden baba tarafından çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Karacasu ilçesinde Hüseyin Alan mevkiinde çobanlık yapan bir ailenin 20 metrekarelik evinde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan mutfak tüpü alev alarak patladı. Yangından anne Rukiye Özkan (28) 7 yaşındaki oğlu Fatih Özkan'ı can havliyle kurtardı ancak ailenin diğer çocuğu Gökhan Özkan patlamanın etkisiyle yıkılan çatının altında kaldı. Baba Aybars Özkan (31) ise olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Çatak mevkisinde tüfekle intihar etmiş halde bulundu. Babanın ilk olarak aile üyelerinin yangında zarar görmesi üzerine şok geçirerek intihar ettiği üzerinde durulurken ardından yapılan incelemelerde ailevi meselelerden dolayı eşi ile tartışıp evi ateşe vererek olay yerinden uzaklaşmış olabileceği ihtimali ağırlık kazandı.

Öte yandan babanın intihar ettiği tüfeği de bölgedeki tanıdıklarından "Tavşan vuracağım" diyerek emanet aldığı öğrenildi.

Araçlar bölgeye ulaşamadı

Bölgede uzun süredir etkili olan yağışlar nedeniyle çamurlu ve bozuk olan yollardan kurtarma ve 112 Acil Servis araçları geçemeyince yaralılar yaklaşık 2-3 kilometre insan sırtında taşındı. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile oğlu ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Yangın sonrası tüp patlaması nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan 10 yaşındaki Gökhan'ın bedenine AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından enkazın altından yapılan 2 saatlik aramın ardından ulaşıldı. Vücudunun neredeyse tamamı yanmış vaziyette bulunan çocuğun cesedi, babasının evden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunan cesedi ile birlikte olay yerindeki ilk incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA