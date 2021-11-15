Son karşılaşmasında Cebelitarık'ı 6-0'lık farklı skorla geçen A Milli Futbol takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürüyor. Bu kapsamda kader maçına çıkacak olan Milli takım gruptaki son karşılaşmasında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakayı takip etmek isteyen sporseverler internet arama motorlarında Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karadağ - Türkiye karşılaşması 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.45'de başlayacak. Milli takımın gruptaki kaderini belirleyecek bu önemli müsabaka Karadağ'da, Karadağ Stadyumu'nda oynanacak.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.