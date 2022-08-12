Karadağ'da saldırgan dehşeti! Ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı! 11 ölü 6 yaralı!

Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın elindeki silah ile birdenbire ateş açması sonucu ailesi ve yoldan geçenlerde dahil olmak üzere 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Karadağ'da saldırgan dehşeti! Ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı! 11 ölü 6 yaralı!

Karadağ'ın Cetinje kentinde saldırgan aile içindeki tartışma sonrası eline aldığı silah ile dehşet yaşattı. Ailesi ile yaşadığı tartışma sonrası kendisini kaybeden saldırgan başta ailesi olmak üzere yoldan geçen insanların acı bir şekilde ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.

aa-20220812-28634998-28634994-karadagda-bir-kisi-ailesine-ve-yoldan-gecenlere-ates-acti-11-kisi-oldu.jpgKaradağ'da saldırgan dehşeti! Ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı! 11 ölü 6 yaralı!.jpg

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yaşanan ateşli saldırı sonrasında , 34 yaşındaki saldırgan, 11 kişi hayatını kaybetmesine sebep olurken, 1'i polis 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü Centinje'deki bir hastaneye götürülürken, ağır yaralı 2 kişi ise Podgorica'daki bir klinik merkezine sevk edildi.

Saldırganın etrafa rastgele ateş etmesi sonrası polisin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Karadağ'da saldırgan dehşeti! Ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı! 11 ölü 6 yaralı!

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadelerini kullandı.

Karadağ'da saldırgan dehşeti! Ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı! 11 ölü 6 yaralı!

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