Karadağ'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Karadağ'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

Karadağ'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Karadağ, 620029 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 168. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00008 olduğu görülmektedir.

Karadağ'ın Müslüman Nüfus sayısı 111000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 17,7 olarak rakamlara yansımıştır.

Karadağ'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Karadağ'ın yüz ölçümü 13891 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Karadağ'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 360 km² Karasal Alan : 13452 km²

Karadağ'ın Haritadaki Yeri / Konumu