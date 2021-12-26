Karadağlı ne demek, TDK'ya göre Karadağlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karadağlı ne demek? Karadağlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karadağlı kelimesi. Peki karadağlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karadağlı nedir, karadağlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARADAĞLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karadağlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karadağlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür toplu tabanca

