2022 Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010442Karadağlı ne demek, TDK'ya göre Karadağlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2060104332022 Türk Hava Kurumu Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710738Nişadır Ruhu ne demek, TDK'ya göre Nişadır Ruhu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Toros Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2055100432022 İzmir Ekonomi Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511374Akkavak ne demek, TDK'ya göre Akkavak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Ticaret Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2034101652022 İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202790483
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Karadağlı ne demek, TDK'ya göre Karadağlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karadağlı ne demek, TDK'ya göre Karadağlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karadağlı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karadağlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karadağlı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karadağlı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karadağlı ne demek, TDK'ya göre Karadağlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karadağlı ne demek? Karadağlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karadağlı kelimesi. Peki karadağlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karadağlı nedir, karadağlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KARADAĞLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karadağlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karadağlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür toplu tabanca

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT