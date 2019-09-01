Karadede Panayırında dağ bisikleti yarışması

Samsun'un Bafra İlçesinde tarihi Karadede Panayırında ilk defa düzenlenen dağ bisikleti büyük ilgi gördü.

Tarihi Karadede Panayırı etkinlikleri kapsamında Bafra Bisikletçiler Derneği tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti yarışmalarına, bisikletçiler yoğun ilgi gösterdi. Gençler, Elit Erkeler ve Master olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmalarda bisikletçiler sıcağa aldırmadan zorlu parkurda kıyasıya yarıştı. Yarışmalar sonunda gençlerde Fuay Yıldız, Elit Erkeklerde Gaffur Bayram ve Master'de Hüseyin Özkök birinciliği elde etti. Yarışmada birinci gelen ve dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Elit Erkekler Dağ Bisikleti Yarışmasında birinci gelen Gaffur Bayram, "Hava çok sıcaktı ,sıcak olması çok yordu. Parkur kısaydı ama 6 tur attık sıcak olunca çok zorladık. Parkur zordu bir teknik yer vardı atlayış çok şükür kazasız belasız geçtik" dedi.

Bafra Bisiklet Topluluğu lideri Volkan Karaman, "Bisiklet sporuna verdiğimiz önem doğrultusunda bir kulübümüz var. Bu doğrultuda bir çok etkinlikler yapıyoruz . Burada Karadede Panayırında ilk defa bir yarış parkuru oluşturarak bir yarış düzenledik. Yarışa çok güzel bir katılım oldu. Özellikle Samsun, Sinop, 19 Mayıs ve çeşitli bölgelerden sporcular katıldılar. Bu bizi sevindiriyor. Aslında bugün bizi sevindiren şu oldu 18 yaş altında oldukça fazla katılımcı vardı. Bu bize ileriye dönük genç sporcuların, bu işe ne kadar önem verdiklerini bir kes daha gösterdi. Ayrıca Türkiye'de bir çok yarışa katılmış, birçok yarışta derece yapmış sporcularda vardı. O yarışmacılar içerisinde genç sporcularında bulunup bir nebzede olsa tecrübe edinmesi bugün bizi çok mutlu etti. Bu bağlamda desteklerini asla bize esirgemeyen GÖKDER Derneğine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA