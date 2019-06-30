Karadeniz balıkçılara balık vermedi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafta sonunu Karadeniz'e olta atarak geçiren balıkçılar umduklarını bulamadı.

Olta balıkçıları, hafta sonu Karadeniz'in yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e olta atan balıkçılar umduklarını bulamadı. Denizdeki dalga ve fırtına balıkçıların balık tutmasına engel oldu. Balıkçılar, sabah saatlerinde denizde balık olduğunu ancak balığın öğlen saatlerine doğru kaçtığını söylediler.

Kaynak: İHA