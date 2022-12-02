Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Eğibel tünel kar nedeniyle tek şeritten ulaşıma açıldı

Kış aylarının gelmesiyle yüksek kesimlerde kar erken düşmesiyle trafikte zaman zaman aksamalar oluyor. Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli güzergahlardan olan uzunluğu 5 bin 900 metre olan Eğribel Tüneli'nin bir tüpü yörede kar yağışının etkili olmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Eğibel tünel kar nedeniyle tek şeritten ulaşıma açıldı

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli güzergahlardan olan uzunluğu 5 bin 900 metre olan Eğribel Tüneli'nin bir tüpü yörede kar yağışının etkili olmasının ardından ulaşıma açıldı.

Giresun'u İç Anadolu'ya bağlamasının yanı sıra Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerine de ulaşım sağlayan Eğribel Geçidi özellikle kış aylarında kabusa dönerken, tünelin bir tüpünün gidiş-geliş olarak açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanmaa başlandı.

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KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLEREEKİ TRAFİĞİ ENGELLİYOR

Özellikle kış aylarında yolcuların ve sürücülerin Eğribel Geçidi'nde tünelle beraber yaşanan mağduriyetlerin geride kaldığını belirten sürücüler, "Eğribel Geçidi kış aylarında birçok mağduriyet meydana getiriyordu. Özellikle tipi ve fırtınası hiç eksik olmayan bu yolda biz sürücülerin işi oldukça zordu. Eğribel Geçidi'nde mahsur kalanlar da oldu hayatını kaybedenler de maalesef oldu. Vilayette işi olan hemşerilerimiz daha arabaya binmeden Eğribel Geçidi'nin durumunu sorar, yol koşullarını teyit etmeden yolculuk yapmak istemezdi. Eğribel Geçidi bir kabustu. Şimdi 6.5 km kısalan bu yolda hem zaman, hem yakıt ve de en önemlisi can güvenliğinden emin bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Allah devletimizden, emeği geçenlerden razı olsun" dediler.

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