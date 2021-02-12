Trabzonspor'un Yunanistan vatandaşı futbolcusu Bakasetas'a karşı yöneltilen 'ırkçı' soruyla gündeme gelen Karadeniz Gazetesi, bordo-mavili taraftarlar tarafından oldukça büyük tepki çekti. Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklama ile Karadeniz Gazetesi mensuplarının kulübün akreditasyon alanlarına girişi sağlanmayacağını duyurdu. Bunun üzerine Trabzonspor taraftarı, Karadeniz Gazetesi'nin sahibini araştırıyor. Peki, Karadeniz Gazetesi kimin? Sahibi Mehmet Ali Yılmaz kimdir? İşte detaylar...

KARADENİZ GAZETESİ KİMİN? MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Eski bakan, siyasetçi ve iş adamı olan Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.

Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek Art Holding ve Yılmaz Yayınları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Karadeniz Gazetesi'nin Bakasetas'a sorusu tepki çekti!

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.

Trabzon medyasında da yatırımları olan Mehmet Ali Yılmaz, TVem kanalı, Zigana TV ve Zigana FM, Karadeniz ve Türk Sesi gibi kuruluşların sahibidir.

Karadeniz Gazetesi