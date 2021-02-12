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  3. Karadeniz Gazetesi'nin Bakasetas'a sorusu tepki çekti!

Karadeniz Gazetesi'nin Bakasetas'a sorusu tepki çekti!

Süper Lig'de son haftaların başarılı takımı Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas, basın mensuplarının karşısına çıktı. Yerel medyadan Karadeniz Gazetesi'nin yıldız futbolcuya sorusu tepki çekti.

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın takımı ele almasıyla birlikte yükselişe geçen ve ara transfer dönemini de başarılı geçiren Trabzonspor, Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katarak transfer defterini kapatmıştı. Yıldız oyuncu, kadroya girer girmez golleriyle bordo-mavililere katkı vermeyi başardı. 

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için kameralar karşısına geçen Bakasetas, yerel medyadan Karadeniz Gazetesi'nin sorusuyla adeta şok geçirdi.

Karadeniz Gazetesi muhabiri Ezgi Alp'in, "Maç öncesi marşımız okunurken Türk bayrağına dönük durunca ne hissediyorsun?" sorusu, yıldız futbolcunun tepkisini çekerken, "Ben futbolcuyum ve yalnızca futbola odaklanıyorum." şeklinde cevap aldı. 

Trabzonspor, soruyu soran gazetenin akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini duyurdu. 

Karadeniz Gazetesi'nin Bakasetas'a sorusu tepki çekti!

Bordo-mavili kulübün açıklaması şöyle:

"Tesislerimizde dün gerçekleştirilen basın toplantısında futbolcumuz Anastasios Bakasetas’a yerel bir gazete muhabirinin ‘ırkçı’ yaklaşımla yönelttiği soru, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmamaktadır. Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek UEFA gerekse FIFA’nın ırkçılığa yönelik ‘saygı’ duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir. Öncelikle futbolcumuza yönelik ‘ırkçı’ bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."

Trabzonspor taraftarı ise sosyal medyada, '#SATILMISyerelmedya' etiketi ile tepkilerini dile getiriyor.

Onur Çelik
Spor Editörü
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