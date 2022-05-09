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  3. Karadeniz gezisi İmamoğlu'na pahalıya patladı! İBB Başkanına suç duyurusu!

Karadeniz gezisi İmamoğlu'na pahalıya patladı! İBB Başkanına suç duyurusu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Rize, Artvin ve Trabzon gezilerinde kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu kapsamında İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacağı bilgilerine ulaşıldı.

Karadeniz gezisi İmamoğlu'na pahalıya patladı! İBB Başkanına suç duyurusu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Avukat Aydın Egemen tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İmamoğlu'nun İBB kaynaklarını seçilmiş olduğu il hudutları dışında, siyasi amaç ve saiklerle sarf etmiş olduğunun kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak, bu hususların araştırılması talep edildi.

Karadeniz gezisi İmamoğlu'na pahalıya patladı! İBB Başkanına suç duyurusu!

"İMAMOĞLU'NUN İSTİFASI BEKLENİYOR"

İmamoğlu'nun "2023 yılında yapılacak seçimlerde devlet başkanlığı adaylığına dair bir kararı var ise İBB Başkanlığından istifa etmesi gerektiği" ifadelerine yer verilen dilekçede, şu sözler kullanıldı "Oysa, seçilmiş belediye başkanlığı unvanı ve görev süresince, çalışma gün mesaisini, uhdesinde bulunan tüm kamu kaynaklarını, bulunduğu ilde yaşayan halkın huzur ve sükunu için harcama yerine, gerek mesaisini ve gerekse seçilmekle elde ettiği kamu kaynaklarını, kişisel siyasi amaç ve saiklerine sarf etmiş olduğu kamuoyuna yansımıştır. Bu iddiaların araştırılmasını talep ediyorum. Bu ise görevi kötüye kullanmaktır."

Karadeniz gezisi İmamoğlu'na pahalıya patladı! İBB Başkanına suç duyurusu!

KAMU ZARARININ GİDERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Seçilmiş kişilerin kendilerini seçenlere karşı şeffaflık içerisinde, hukuk devleti ve demokrasi normlarına uygun hareket etmesinin asıl hedef olduğu vurgulanan dilekçede, "Bu hedef, çocuklarımızın, millet olarak geleceğimizin teminat altına alınmasıdır. Sayın savcılık makamlarınızca, şüphelinin ilgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Trabzon ziyareti/mitingi olarak kamuoyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde, İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin, bir bardak su dahi olsa araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum" sözler kullanıldı.

Karadeniz gezisi İmamoğlu'na pahalıya patladı! İBB Başkanına suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan kişinin İYİ Partili Avukat Aydın Egemen olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz gezisi İmamoğlu'na pahalıya patladı! İBB Başkanına suç duyurusu!

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