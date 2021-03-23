Karadeniz Teknik Üniversitesi sınavsız personel alımı 2020! KTÜ personel alımı başvuru şartları neler?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği'ne sınavsız en az lise mezunu 20 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Yayınlanan ilanda, ''Farabi Hastanesi Başhekimliği'ne giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 17 hemşire, 1 sağlık teknikeri ve 2 röntgen teknisyeni alınacak'' bilgisi yer aldı.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 5- 19 Nisan 2021 tarihleri arasında https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

Farabi Hastanesi Başhekimliği'ne personel alımı için adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:



*Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.



*Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,



*Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.



*Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.



*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.



*4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.



*Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde ilan edilecek.

