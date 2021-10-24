Karadeniz ve Doğu Anadolu için meteorolojiden kar uyarısı!

Bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Marmara, Karadeniz bölgeleri ve Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ardahan çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

KAR BEKLENTİSİ

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı düşünülürken, Doğu Karadeniz'le Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kocaeli, Sakarya ili çevrelerinde ve Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel ölçekte kuvvetli olacağı düşünülüyor.

EGE DİĞER BÖLGELERİN ALTINDA

Hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 1-3 derece kadar altında, Ege ve iç kesimlerinde 2-4 derece üzerinde seyrederken, diğer yerlerde ise mevsim normalleri düzeyinde olacağı bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.