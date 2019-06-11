Karadeniz yaylalarında yeni kaçak yapılar yükseliyor

YURT genelinde 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getiren "İmar Barışı" uygulamasına 1 milyona yakın başvurunun yapıldığı Karadeniz Bölgesi'nde, yaz aylarıyla birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına, tüm koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Kaçak yapıları sıkı takibe alan valilikler de bir yandan yeni yıkım kararları alıyor. Trabzon'un Araklı ilçesinde sık ormanla kaplı yeşil doğanın içerisinde 7 yıl önce inşa edilmiş 8 katlı kaçak tuğla bina, oluşturduğu görüntü kirliliği ile dikkat çekiyor.

Ülke çapında 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getiren "İmar Barışı'na, sit, mera, milli park gibi koruma statülerine sahip yaylalarda inşa edilen kaçak yapılarla gündeme gelen Karadeniz Bölgesi'nde yoğun başvuru yapıldı. Başvuruların 15 Haziran, ödeme süresinin ise 30 Haziran'da sona ereceği "İmar Barışı'na bölgede başvuru sayısı 1 milyona yaklaştı. "İmar Barışı" bedelini ödeyen kent sakinleri, kaçak yapıları için "Yapı Kayıt Belgesi" aldı. Karadeniz'de başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı. Bölgede 149 bin dolayında müracaatla Trabzon, en çok başvuru yapılan kent oldu.

YENİ KAÇAK YAPILAR YÜKSELİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde, yaz ayları ile birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına tüm koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Yaylalarda çok katlı betonarme binalar inşa etmeyi sürdüren yaylacılar, doğal yapıya zarar veriyor. Kaçak yapıları sıkı takibe alan valilikler de bir yandan yeni yıkım kararları alıyor. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken, valilikler ise vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, "İmar Barışı" uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığına yer veriliyor, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruluyor. Kaçak yapılarını kurtarmak isteyen bazı yaylacıların, yapıların 31 Aralık 2017 öncesi inşa edildiği beyanında bulundukları ortaya çıkıyor. Asılsız beyanlarda bulundukları tespit edilen yaylacıların "Yapı Kayıt Belgeleri" iptal edilerek kaçak yapıların yıkımı için işlem başlatıldı.

YEŞİLİN İÇERİSİNE 8 KATLI TUĞLA BİNA

Karadeniz Bölgesi'nde çarpık yapılaşmanın son örneği ise Trabzon'un Araklı ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki 8 katlı kaçak tuğla bina oldu. Sık ormanla kaplı yeşil doğanın içerisinde dere kenarındaki yaklaşık 7 yıl önce inşa edilen tuğla bina, oluşturduğu görüntü kirliliği ile dikkat çekiyor. Sahibi F.K.'nin il dışında yaşadığı Trabzon-Bayburt yolu üzerindeki boş binayı görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, kaçak olan bina için "İmar Barışı" başvurusu yapılmadığını açıkladı.

'USÜLSÜZ BAŞVURULAR İPTAL EDİLİYOR'

Trabzon Çevre ve Şehircilik Müdürü Uğur Korkmaz, kent genelinde 149 bin bağımsız bölüm için İmar Barışı başvurusu yapıldığını belirterek 208 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı. Korkmaz, "İmar Barışı 31 Aralık 2017'den önceki yapıları kapsıyor. Bu tarihten sonra inşa edildiği tespit edilen yapılar için verilmiş olan Yapı Kayıt belgeleri iptal ediliyor. Aynı zamanda üçüncü şahısların arazilerine yapılan yapılar da uygulama kapsamı dışındadır. Usulsüz, şartları sağlamadan yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın belgelerini iptal ediyoruz. Bunların yapıları ile ilgili yıkım süreçleri olacak" dedi.

VALİ USTAOĞLU: DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDIK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu kaçak yapılarla ilgili denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "24 saat esasına dayalı güvenlik güçlerimiz yol güzergahlarında denetimlerini yapıyor. Önüne geçmek kolay değil ama biz özellikle bu konuda hassas davranıyoruz. Çünkü bu ilin en önemli vizyoner yüzü turizm. Vatandaşımız da bunun yavaş yavaş artık farkında. Denetimleri sıklaştırarak bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

VALİ ÇEBER: HERKES DUYARLI OLMALI

Rize Valisi Kemal Çeber de, "Biz kaçak yapıların yıkımlarını yaparken bir taraftan da yeni yıkım dosyası hazırlıklarımız var. Elimizdeki 200- 300 jandarma ve polis veya özel İdare ya da belediye elemanıyla mücadeleyi yapmak mümkün değil. Kaçak yapılara karşı herkesin duyarlı olması lazım" diye konuştu.

ERDOĞAN, "AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bölgede kaçak yapılarla ilgili yıkım kararları alınarak mücadele başlatılmıştı.

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DHA