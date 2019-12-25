İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti.

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)

BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti. İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT