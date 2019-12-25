Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti.
BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti. İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.
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Kaynak: DHA
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