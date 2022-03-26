Karadeniz'de balık tutmak yasak mı? Balık tutmak neden yasaklandı? Yasak ne zaman kalkacak?

Karadeniz'de balık tutmak yasak mı? Bulgaristan sınırı ile Kandıra Kefken arasında, gün batımından gün doğumuna kadar ticari ve amatör balık tutmak yasaklandı. Bunun üzerine 'Balık tutmak neden yasaklandı? Yasak ne zaman kalkacak?' soruları merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

KARADENİZ'DE BALIK TUTMAK YASAK MI? BALIK TUTMAK NEDEN YASAKLANDI? YASAK NE ZAMAN KALKACAK?

Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna ordusu tarafından denize yerleştirilen mayınların İstanbul boğazına kadar gelmesi sonrası önlemler alıarak Karadeniz'de balıkçıların ve vatandaşların can güvenliğinin korunması için ticari ve amatör su ürünleri avcılığı ikinci bir emre kadar durduruldu.

Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından karara ilişkin gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur"

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