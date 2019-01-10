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Karadeniz'de balıkçı teknesi battı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (1)

KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 2 balıkçı kurtarılırken, kayıp 1 balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

Karadeniz'de balıkçı teknesi battı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (1)

KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 2 balıkçı kurtarılırken, kayıp 1 balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Sinop'un 1.2 mil açığındaki bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 2 balıkçıyı bota aldı. Kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA

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