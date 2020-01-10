Karadeniz'de balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı
Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı aranıyor.
Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı ise aranıyor.
Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı.
Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : karadeniz, rumelifeneri, balıkçı teknesi, tanker, kayıp, çarpışma
HABERE YORUM KAT