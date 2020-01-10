İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Karadeniz'de balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Karadeniz'de balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı aranıyor.

Karadeniz'de balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı ise aranıyor.

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı.

Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler : , , , , ,


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT