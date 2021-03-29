Karadeniz'de bir garip çelişki: Salgın durdurulamıyor; aşı karşıtlığı ve rehavet bir arada!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkileriyle sarsan ve bir yılı aşkın süredir mücadele edilen koronavirüs salgının etkileri geçmek bilmiyor. Ülkemizde aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte 1 Mart'ta ilan edilen kademeli normalleşme, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki vakaları tetiklerdken 30 bin sınırını aşan pozitif vaka sayıları, uzman isimleri tedirgin ediyor. Karadeniz'de salgının bu boyuta ulaşmasındaki etkenleri sıralayan uzmanlar, bölgede temaslıların gizlenmesi ve aşı karşıtlığının, hastalığın yayılımı üzerindeki etkilerine değindi.

HASTALARIN YÜZDE 80'İNDE İNGİLTERE MUTASYONU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan illere göre risk haritasında Karadeniz Bölgesi, nüfusa oranla pozitif vaka sayısının en yüksek olduğu kentleri barındıyor. Bölgede Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen doktorlar, Milliyet gazetesine yaptıkları açıklamalarda hastalığın bu kadar hızlı yayılmasının sebeplerini sıralarken Türkiye'nin Vuhan'ı olarak nitelendirilen Samsun'da, Kovid hastalarının yüzde 80'inde İngiliz mutasyonunun görüldüğüne değinildi.

Trabzon'da ise 65 yaş ve üzeri 40 binden fazla kişinin aşı yaptırmadığını belirten uzmanlar, yoğun bakım servislerinin aşı olmaktan kaçınan 65 yaş üzeri vatandaşlarla dolduğunun altını çizerek özellikle Samsun ve Trabzon'da hastalığa yakalanan vatandaşların temaslı olduğu kişileri söylemekten kaçınıdığına ve semptom göstermeyen hastaların sokaklarda gezindiğine dikkat çekti.

"DOĞUM GÜNÜNE GİTTİ, 6 EV KARANTİNAYA ALINDI"

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Esra Tanyel, açıklamasında,“Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Yataklar dolmuş durumda. Bafra ilçesi, diğer ilçelere göre virüs yükünün daha fazla olduğu merkezlerden.

Birçok insan halen virüsü ciddiye almazken, mevlit, taziye, doğum günü ve kutlama etkinlikler devam ediyor. Geçen gün yoğun bakıma kaldırdığımız 65 yaş üzeri bir teyzenin, doğum günü kutlamasına katıldığını öğrendik. Bu kutlama nedeniyle 6 ev karantinaya alındı. Bu tür örnekler çok fazla.” ifadelerine yer verdi.

AŞI KARŞITLIĞININ YANI SIRA TEMASLILARI GİZLEME

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Gürdal Yılmaz ise kent genelinde yaşanan en büyük sorunun aşı tereddüdü olduğunu belirtirken, “Yoğun bakımda yatanların neredeyse tamamı aşı olmaktan kaçınan 65 yaş üstü vatandaşlar. Kovid-19’a yakalanan bir çok kişi yakını karantinada kalmasın diye temas öyküsünü saklayıp, söylemiyor. Hasta temaslı birçok kişi elini kollunu sallayarak virüsü yaymaya devam ediyor” dedi. Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenlerin köylerine akın akın gittiğini anlatan Yılmaz, uyarılara rağmen Karadeniz’in pek çok yerinde hasta ziyaretleri, taziyeler, mevlit, doğum günü kutlamalarının sürdüğünü söyledi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun da köye gidişlere dikkat çekti:

“Samsun’daki tablonun birincil nedeni yaşam hareketliliğinin çok fazla olması. Hafta sonu kısıtlamalarında birçok kişi cuma gününden köyüne gidip, aile ziyaretleri gerçekleştirince vaka sayıları arttı. Temas öyküsü saklanıyor. Normalleşmeyle sahil bandı yaz döneminden daha kalabalık oluyor.”

'ARTIK MASKEYE GEREK YOK' YANLIŞI

Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Çoşkun, kentte rehavet yaşandığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Ulaşım kısıtlanması olmayınca vaka sayıları patladı. Ordu ve çevre illerde insanlar, cuma, pazartesi arasını köylerine gidip aile ziyaretleriyle geçirdiler. Birçok kişi aşıdan sonra gereksiz rehavete kapıldı ve ‘Artık maskeye gerek yok’ diyerek maske, mesafe kuralını hiçe saydı.

Karadeniz’de vaka artışının en büyük nedeni komşu, akraba ziyaretleri. Kent genelinde test pozitiflik oranı yüzde 13-15 arasında. Yoğun bakımda ciddi sayıda 40-60 yaş arası hasta yatırılıyor. Şimdiye kadar kent genelinde 176 bin aşı yapıldı. Birinci doz aşıdan 110 bin, ikinci doz aşıdan ise 66 bin doz kullanıldı. Ordu’da, Kovid-19’un hayatımızdan çıkması için 500 bin doz aşı yapılması gerekiyor. En büyük problemlerden biri de temaslı kişilerin gizlenmesi.”