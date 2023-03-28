Karadeniz’de bu gece itibariyla kuvvetli yağmur ve yoğun kar geliyor! En çok bu iller etkilenecek

Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE EN ÇOK BU İLLER ETKİLENECEK

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Ordu, Çorum ve Tokat'ta yaşayan vatandaşların, kuvvetli rüzgâr, fırtına, buzlanma, don ve kıyı kesimlerde su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Haberin Devamı

YAŞANACAK BİRÇOK OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ve iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Sinop ve Samsun'un doğusu Asarcık, Lâdik ve Salıpazarı yükseklerinde, Amasya'nın doğu kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Çorum'un kuzey ilçelerinde ve Tokat çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve kıyı kesimlerde su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edilirken, kuvvetli yağışların perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca Doğu Karadeniz'de deniz üzerinde fırtına beklendiği, rüzgarın çarşamba günü gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönünden 6 ila 8 knot kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtilirken, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği kaydedildi.