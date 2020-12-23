Karadeniz'de fıkra gibi olay! Yasağı delmek için evcil hayvanını sokakta gezdirdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde sokağa çıkma yasağında dışarıda gezmek isteyen bir vatandaşın ineğini alıp sokakta dolaşması görenleri hayrete düşürdü. Evde kedi, köpek besleyen kişilere nazire yaparak ineğini her gün sahilde gezdiren kişiyi görenlerin bazısı bu duruma şaşırdı bazısı ise komik buldu.