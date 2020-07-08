Karadeniz'de karavan tatili dönemi

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki karavan ve kamp alanı, koronavirüs nedeni ile izole ortamda tatilini geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

İlkadım ilçesindeki karavan ve kamp alanı farklı illerden gelen tatilcilerin uğrak noktası oldu. Tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanılan kamp alanında vatandaşlar koronavirüsten korunaraklı tatil yapma imkanı buluyor. 25 karavan kapasiteli kamp alanında, ailelere uygun çadır kurma ve mangal yapma alanları da yer alıyor.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl sezonun geç açıldığını belirten işletme sorumlusu Erdal Yavuz, "Geçen yıl yaklaşık 750-800 civarında karavan ve çadır kampçıyı tesisimizde ağırladık. Kişi olarak ise 6 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle parkımız geç açıldı. Haziran ayının ikinci haftası tüm önlemlerimizi ve tedbirlerimizi alarak hizmet vermeye başladık. Buraya gelen ziyaretçilerimiz çok memnun ayrılıyorlar. Burada huzurlu olduklarını ve kendilerini güvende hissettiklerini belirtiyorlar. Bu yıl için son bir haftadır yoğun bir talep var. Son bir hafta içerisinde bilgi almak için birçok arayan insan oldu. Bunun sonucunda da artışlar başladı. Bu yıl sezon geç açılmasına rağmen şimdiye kadar 80 karavan ve yaklaşık 40 çadır kampçıyı tesisimizde ağırladık. Sayımız her geçen gün artmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞ DURUMDAYIZ'

Bu yıl insanların daha çok açık alanları tercih etmeye başladığını belirten Yavuz, "Gelen ziyaretçilerimiz açık alanda yapılan tatillerin daha güvenli olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden de karavan park gibi daha izole ortamları tercih ettiklerini belirtiyorlar. Bu da insanların kamp, karavan turizmine yöneldiğini gösteriyor. Bizim de beklentimiz artış olacağı yönünde. Biz de ziyaretçilerimizin sağlığına çok önem veriyoruz. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Öncelikle herkesin kendine ait bir alanı var. Ziyaretçilerimiz kendi ailesi ile vakit geçirirken sosyal mesafeye de uymuş oluyor. Açık alan olduğu için daha güvenli oluyor. Gezi planları haricinde bir günlerini kendilerine ayrılan alanda rahatlıkla geçirebilirler" dedi.

'TATİLİ AÇIK ALANDA GEÇİRMEK İSTEDİK'

Koronavirüs nedeniyle tatillerini karavanlarında ve açık alanda geçirmek istediklerini söyleyen Erdem Güngör de, "Uzun süredir evlerimizde izole bir şekildeydik. Karavan tatilinin amacı etrafımızın fazla kalabalık olmayıp sakin olması. Burada kendimize ait bir alan var ve bu alanda kendimiz izole edebiliyoruz. Bir otele gitmektense böyle bir kampta bulunmanın bizim için daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz özellikle koronavirüs nedeniyle. En azından kendi aracımızda kendimize ait olan eşyalarımızı kullanıyoruz. Temizlik ve hijyen açısından bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA