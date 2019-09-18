Karadeniz'de kıyı balıkçılığı tehdit altında  

KARADENİZ'de küresel ısınma, kıyıların doldurulması ve oluşan deniz kirliliği ile son yıllarda kıyı balıkçılığında azalma yaşanıyor. Uzmanlar, sayıları azalan ve boyları küçülen balıkların bilinçsiz ve aşırı avlanmasıyla kıyı balıkçılığı yok olma tehdidi altına girdiğini açıkladı.

Karadeniz'de kıyılarda oltayla ve ağla yılın 12 ayı avlanan yerli balıklardan mezgit, barbun ve kalkan sürülerinde azalma ve boy küçülmesi yaşandığı tespit edildi. Sayıları azalan ve boyları küçülen balıkların bilinçsiz ve aşırı avlanmasıyla kıyı balıkçılığı yok olma tehdidi altına girdi.

Kıyı balıkçılığının tehlikede olduğunu söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, balıkların yaşadığı alanların dolgularla, yollarla ve parklarla yok edildiğini belirterek bu durumun balık popülasyonunun geleceğine vurulan bir darbe olduğunu söyledi. Erüz, "Son yıllarda özellikle yıl boyu avlanan mezgit ve diğer balıklarda boy küçülmesi ve miktarında ciddi bir azalma meydana geldi. Bunun ana nedeni fiziksel koşulların elinden alınması ve kimyasal olarak kıyıların aşırı kirlenmesidir. Bunun yanında az olan balığı aşırı avlanmayla devam ediyorsak balıklar tükenecektir. Sürdürülebilir balıkçılık için önce kıyıların korunması gerekiyor" dedi.

'DENİZLERDE KATLİAM YAPIYORUZ'

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu da "Balıkların yaşamını biz de bilim adamlarından öğreniyoruz. Bir kıyı ekolojik yapısını 100 yılda yeniliyormuş. Bu da bir ömür demektir. 100 yıl yaşayan istisna insanlar var. Biz bu kıyıları eski haline nasıl dönüştüreceğiz. Hiç kimse bizi kandırmasın. Maalesef kıyılarda ve denizlerde katliam yapıyoruz" diye konuştu.

'BİNDİĞİNİZ DALI KESİYORSUNUZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş ise "Çevre şartlarında kötüleşme var. Belediyelerimiz derin su deşarj sistemi adı altında evsel atıkları denize atıyor. Bu atıklar arındırılmadan sulara karışıyor. Küresel ısınma diye bir problem var. Denizlerimiz artık eski çevre şartlarına sahip değil. Giderek balıklar aleyhine durumlar gelişmiş. Ters bir inanış var. Çok avlarsak çok kazanırız. Hayır, çok avladığınız zaman balık fiyatları düşer. Siz küçük balıkları avlarsınız. O küçük balıklar bir sonraki senenin ebeveynleri olacaktır. Siz bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Biz hala balık avlama yönetim planı hazırlamadık" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK BALIKÇIYI BİTİRDİLER'

Balıkçı Temel Yılmaz ise "Özellikle dolgu alanları yapıldığı sürece, balıkların kıyıya inip üreme şansı olmadığından dolayı kıyı balıkçılığı bitti. Küçük balıkçıyı bitirdiler. Tamamen öldürdüler. Her balığın kıyıya gelmesi lazım. Kıyı dediğimiz 20-30 santimetre yer olması lazım. Şimdi ise kıyıların 4-5 metre derinliği var" dedi.

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DHA