Karadeniz'de savaş uçakları uçuyor: Rus savaş gemisi, İngilizlere ateş açtı!

Karadeniz'de sürekli sorun yaşayan Rusya ve İngiltere arasında yen bir kriz daha patlak verdi. Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçtiği öğrenilen İngiliz savaş gemisine Ruslar tarafından ateş açıldı. Bölgede savaş uçaklarının da faaliyette olduğu öğrenildi.

RIA'da yer alan habere göre, Karadeniz'e çıkarak Rusya sınırını ihlal eden İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerince de doğrulanan olayda, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir destroyer olan HMS Defender'ın Rusya'nın Karadeniz'deki deniz sınırlarını ihlal etmesinin ardından bir Rus savaş gemisinin uyarı ateşi açtığı öğrenildi. Yetkililerin açıklamasında, İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisini de yer aldı.

İNGİLİZ GEMİSİ BÖLGEDEN AYRILDI

Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, İngiliz savaş gemisinin Rus karasularını terk ettiği belirtildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ise, NATO'nun Rus karasuları yakınlarında faaliyetlerinde kayda değer artış olduğunu belirtti ve 'provokatif' olarak nitelediği eylemleri kınadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Gerasimov, 'Uzun menzilli silahları bulunan NATO savaş gemileri Karadeniz ve Baltık Denizi'nde faaliyet gösteriyorlar. ABD ve müttefiklerine ait bu savaş gemilerinin faaliyetleri açıkça provokatifler' dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı İngiltere'nin Moskova Ateşesi'ni bakanlığa çağırdı. Konuyla ilgili İngiltere'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.