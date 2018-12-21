Karadeniz’de yerli hamsinin fiyatı yükseliyor

Karadenizli balıkçılar, olumsuz geçen hava şartları ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatının 15 TL'ye kadar yükseldiğini söyledi.

İlk başlarda tezgahlarda satılan Marmara hamsisinin yerini alan ve Zonguldak taraflarında avlanmaya başlanan Karadeniz hamsisi de tezgahları süslüyor. Bir süre 10 TL'ye satılan hamsinin fiyatı, yüzde 50 artarak 15 TL'ye kadar yükseldi. Balıkçılar, olumsuz hava şartları ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatların yükseldiğini söyledi. Bölgede avlanan hamsinin yeterli olmaması ve Gürcistan tarafına kaçmasından dolayı ilerleyen günlerde fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çeken balıkçılar, Gürcistan tarafındaki avlanma için bazı kayıkların hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

"Balıkçılar Gürcistan'da avlanmak için hazırlık yapıyor"

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, hamsinin azalmaya başladığını ancak en çok talebin yine hamsiye olduğunu vurguladı. Bazı kayıkların, Gürcistan'da avlanmak için hazırlık yaptığını ve şu an 15 TL'ye kadar satılan hamside, ilerleyen günlerde fiyat artışı olabileceğine dikkat çeken Ceylan, "Bütün kayıkçılar hamsi avlamak için çabalıyor. Hamsinin az olmasından dolayı da avlanma düşük. Bu yüzden de fiyatlar yükselişe geçti. İnce hamsi de çok var. Şu anda çoğu kayık Gürcistan hamsisi için hazırlık yapıyor. Çünkü hamsinin Gürcistan tarafına kaçma riski var. Bugün yarın bu hamsi Gürcistan'dan gelecek ve fiyatı daha da yükselişe geçecek" dedi.

Ceylan, balığa olan talebin oldukça iyi olduğunun altını çizerek, mezgit balığının 13, istavritin 10, barbunun 15-20, sarganın 15-20, levreğin 20 ve somon balığının da 20 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA