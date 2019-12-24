Karadeniz'deki orman yangınlarını PKK üstlendi!

Trabzon'da başlayan ve Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'e yayılan onlarca noktada çıkan orman yangınlarını PKK terör öergütü üstlendi.

PKK TARAFINDAN ATEŞE VERİLMİŞ

PKK terör örgütüne yakın yayın organlarının haberine göre; PKK terör örgütüne mensup kişiler Trabzon'da 22 ayrı noktada ormanlık alanı ateşe verdi. Kendilerine "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" diyen PKK'lı grup Trabzon'un bütün ilçelerinde eylem gerçekleştirdik açıklaması yaptı. Türkiye'ye karşı alçak ifadeler kullanılan açıklamada çok sayıda evin tahrip edildiği belirtildi.

BİRÇOK BÖLGEDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının ardından, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.