AK Parti MKYK üyesi Ahmet Büyükgümüş kimdir, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında?Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine teşekkür konuşması yaptı!AK Parti MKYK üyesi Hacı Bayram Türkoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Mehmet Özhaseki kimdir, nereli, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık kimdir, nereli, kaç yaşında?Eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenoacak, AK Parti MKYK listesinde!AK Parti MKYK üyesi Abdurrahim Fırat kimdir, nereli, kaç yaşında?Karadeniz'e düşen 15 yaşındaki genç kızı bekçi kurtardı!AK Parti MKYK üyesi Özlem Zengin kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Karadeniz'e düşen 15 yaşındaki genç kızı bekçi kurtardı!

Karadeniz'e düşen 15 yaşındaki genç kızı bekçi kurtardı!

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 15 yaşındaki genç bir kız iskeleden denize düştü. Şiddetli dalgalar arasında boğuşan kızın yardımını o sırada devriye gezen bir bekçi yetişti. Genç kızın kurtulma anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Sürmene ilçe sahilindeki  iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız bilinmeyen bir nedenle denize düştü. 

Genç kızın denize düştüğünü gören bir bekçi hemen suya atladı. Bekçi tarafından kayalıklara çıkartılan genç kızı daha sonra çevredekiler yukarı çıkardı.

Büyük şok yaşadığı gözlenen genç kız ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından  tedavi altına alınarak hastaneye kaldırıldı. 

S.Ş.'nin kurtarılma anı ise çevredekileri cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı. 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT