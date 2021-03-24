Karadeniz'e düşen 15 yaşındaki genç kızı bekçi kurtardı!

Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Genç kızın denize düştüğünü gören bir bekçi hemen suya atladı. Bekçi tarafından kayalıklara çıkartılan genç kızı daha sonra çevredekiler yukarı çıkardı.

Büyük şok yaşadığı gözlenen genç kız ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırıldı.

S.Ş.'nin kurtarılma anı ise çevredekileri cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı.