Karadeniz’in Altın Postu: ‘Yason’

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan, 2300 yıllık antik liman ile balık üretme havuzlarının kalıntılarının bulunduğu önemli bir turistik merkez olan "Yason Burnu" gün geçtikçe insanların daha çok ilgisini çekiyor.

Coğrafi özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan, 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden olduğu biliniyor. Su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutuyor.

Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimlerinde ilk sırada yer alan yarımada, mavi ile yeşilin kucaklaştığı kıyıları sayesinde her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırıyor.

"Coğrafyası hayran bırakıyor"

Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Yason Burnu'nun Karadeniz'İn en güzel yarım adalarından birisi olduğuna değinerek, "Gerçekten coğrafyası ile çok güzel. Son zamanlarda da Yason Burnu'na turist akını başladı. Özellikle hafta sonu çok kalabalık bir şekilde insanlar ziyaret ediyor. Büyükşehir belediyemizin Yason Burnu için güzel bir projesi var. Yason Burnu'na gelen insanların çok daha bir gününü geçirmeleri için küçük bir kafeterya yapılacak. Yason Burnu yakınlarında hayata geçirilmesi planlanan butik otel ile bu bölge gerçekten turizm anlamında Ordu iline büyük bir katkı sağlayacak. Bölgemizin coğrafi yapısı sanayiye uygun değil, bu nedenle de turizme çok önem veriyoruz. İnşallah cazibe merkezi olacak" dedi.

"Bölgede milattan önce ve sonra bir tarih var, bunu su yüzüne çıkartmak istiyoruz"

Yason Burnu'nda bir tarih yattığını ifade eden Başkan Tandoğan, "Argonatların orada bir seyri ve hikayesi var. Altın Postu aramaları biliniyor. Biz bunu da burada canlandırmaya çalışıyoruz. Bölgede milattan önce ve sonra oluşmuş bir tarih var, inşallah bunu da su yüzüne çıkartmak istiyoruz. Burada kültür balıkçılığının da ilk yapıldığı alanlar var, zamanla tahrip edilmiş olsa da bu kalıntılar duruyor. Denizin altında da çok güzel mağaralar var. Buralar dalış sporu için çok müsait" şeklinde konuştu.

Yason Burnu'nu ziyaret eden vatandaşlar ise hayran kaldıklarını belirtiyor.

Kaynak: İHA