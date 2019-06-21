Karadeniz'in en uzun sahili yosunlardan temizleniyor

SİNOP'ta, Karadeniz'in en uzun sahili Kumkapı'da kirliliğe yol açan yosunlar belediye ekiplerince temizleniyor.

Sinop'ta 2 kilometre ile Karadeniz'in en uzun sahili olan Kumkapı sahilinde kıyıya vuran yosunlar kirliliğe neden oldu. Çevreye kötü kokular yayan yosunların temizlenmesi için Sinop Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. 10 kişilik ekip sahilde yosunları temizleyerek çöp kamyonları ile taşıyor.

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DHA