Karadeniz'in sevilen sanatçısı Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı!

Karadeniz'in sevilen sanatçıların İbrahim Özer (Cimilli İbo) Başken Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirildi. Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi.

Durumu kritik olduğu bilinen sanatçının yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

Cimilli İbo koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı!