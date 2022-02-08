Karadeniz'in sevilen sesi amansız hastalığa yenik düştü! Sait Uçar, hayatını kaybetti!

Karadeniz Ozanı Kemençe sanatçısı Sait Uçar, amansız hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar’ın ölüm haberini Menejeri Naz Özcan verdi.

Sait Uçar’ın Menejeri Naz Özcan tarafından yapılan açıklamada; "Sanatım Çınar’ımız canımız Sait uçarı kayıp ettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin’’ ifadeleri kullanıldı.

SAİT UÇAR KİMDİR?

3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon Maçka-Hamsiköy'de doğan Sait Uçar, Müzisyen, şarkıcı, kemençe sanatçısıydı. İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy İlköğretim okulunda tamamladı. Öğrenimine Trabzon Ticaret Lisesinde devam etti.

Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Radyosunda devam eden Uçar, daha sonra TRT'nin açmış olduğu ses ve saz sınavına katıldı. İlk albümü "TÜTMEZDİ BACALARI" 1980 yılında Harika Müzik Yapım’dan çıkardı. SAİT UÇAR'ın Kemençeye olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanmaktadır.

26 albümünde sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan SAİT UÇAR, İlk bestesini ortaokul yıllarında yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Sait Uçar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?