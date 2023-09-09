Karadeniz’in tek antika pazarı Samsun’da

SAMSUN – Samsun'un Atakum ilçesinde geçmişle kültürel bağ kurabilmek, antika ile uğraşan kişilerin kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan Karadeniz'in ilk antika pazarı açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Karadeniz’in tek antika pazarı Samsun’da

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde geçmişle kültürel bağ kurabilmek, antika ile uğraşan kişilerin kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan Karadeniz'in ilk antika pazarı açıldı. Antikaya ilgili vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterdi.

Atakum Yenimahalle Mahallesi'nde Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı içerisinde kurulan pazarda Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kalan birçok eser satışa sunuluyor. Eski paralar, tarihi gramofonlar, taş plaklar, pikap çalarlar, eski gaz lambaları, at arabası, kanı tekerlekleri , eski gümüş saatler ve takılar gibi birçok antika eşyanın bulunduğu antika pazarı ilgi görüyor.

"Birçok antika eşya mevcut"

Karadeniz'de kurulan tek antika pazarının Samsun'da olduğunu söyleyen antikacı Gökhan Güner, "Burası yeni başlayan bir oluşum. Türkiye'nin her tarafında bu pazarlar vardır. Şu an Karadeniz'de bu pazar tek Samsun'da var. İnşallah ileri zamanlarda daha da gelişecek. Kullanılmış eşyalar, antika değeri taşıyan eşyalar satıyoruz. Satıcıyla alıcıyı buluşturuyoruz. Elimizden geldiğince güzel bir oluşum yapmaya çalışıyoruz. Taş plaklar, gramofonlar, pikap çalarlar, eski gaz lambaları, at arabası, kağnı tekerlekleri gibi birçok ürünler mevcut. Vatandaşlar ailelerinin eşyalarına sahip çıkamadıklarını söyleyip burada aynı eşyaları görünce mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

"Zamanla daha güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyoruz"

Antika Kültür Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı ise "Burada genelde sanatsal ve otantik ürünler sergileniyor. Geçmişle bir kültürel bağ kurabilmek adına böyle bir sergi açıldı. Her hafta bu pazarımız açılacak. Bu pazarımızın özelliği Karadeniz'de tek olması. Zamanla gelişeceğine inanıyorum. Zamanla daha güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyoruz. Değişik ürünlerle her hafta cumartesi günü buradayız. Pazara ilgi zamanla artacak" diye konuştu.

"Cumhuriyetin ilk yıllarından, Osmanlının ilk yıllarına kadar olan birçok eser var"

Kültür ve antika severlerle birlik olmak için tezgah açtıklarını söyleyen bir antika satıcısı da şunları söyledi:

"Samsun'da böyle bir antika pazarı açıldığı için memnun ve mutluyum. Henüz istediğim seviyede değil ancak zaman içerisinde inşallah o seviyelere gelecektir. Ankara'da ay pazarı dediğimiz her ayın ilk Pazar günü ayrancı pazarı var ve oraya da gidiyorum. Bu işe gönül verdim. Burada kültür ve antika severlerle birlik olmak için tezgah açıyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarından, Osmanlının ilk yıllarına kadar olan birçok eser var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!