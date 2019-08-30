Karadenizli tayfalar Marmara'da da ağ atacak

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atıp "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Ordu, Samsun, Bartın ve Zonguldak illerinden çalışmak için gurbete gelen tayfalar, yeni sezonda Tekirdağ'da "Vira bismillah" demeyi bekliyor. Yıpranmış ağları onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan tayfalar, ailelerinin geçimi için emek sarf edecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şükrü Ozan Dedeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'den gelen balıkçıların yeni av sezonunu Marmara Denizi'nde açacağını söyledi.

Balıkçıların yeni sezonu umutla beklediğini belirten Dedeler, "Yeni sezonumuzu hayırlısıyla açacağız. Farklı illerden gelen tayfalarımızla hazırlıklarımızı tamamladık. Gurbete gelen tayfalar evlerine ekmek parası göndermek için burada mücadele ediyor. Tayfalarla birlikte güzel bir avcılık yapıp vatandaşlarımıza taze balık ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Dedeler, il dışından gelen 25 tayfanın sezon bitene kadar gemi ve teknelerde çalışacağını ifade ederek "Denizde emek veren herkes ailesinin geçimini sağlamak istiyor. Bu sene deniz ne gösterir bilemiyoruz ama palamut yok gibi. Lüfer, çinekop var. İnşallah balık bol olursa vatandaşımız da ucuz balık yer. İstavrit ve hamsi olacak gibi bu yıl." diye konuştu.

- "Ekmek parası için gurbete geldik"

Tayfa Cemil Duran ise yaklaşık 20 yıldır gemilerde çalıştığını, yeni sezona Marmara Denizi'nde "Vira bismillah" diyerek başlayacaklarını dile getirdi.

Geçen sene palamut ve hamsinin bol olduğunu anımsatan Duran, "Bu sene palamut az olacak. Çinekop, istavrit ve hamsi yüzümüzü güldürecek inşallah. 31 Ağustos gecesi denize açılıp yeni sezona başlayacağız. Denizden istediğimizi alırsak yüzümüz gülecek. Ailemizi de sevindireceğiz." dedi.

Gökhan Ören de onardıkları ağları tekneye aldıklarını aktararak "Denize açılacağımız günü bekliyoruz. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur. Ailemizden uzak olsak da ekmek parası için gurbete geldik. Güzel bir sezon geçirip Marmara'da ailemiz için rızkımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA