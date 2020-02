Karadenizliler buluşmasında 1 ton hamsi dağıtıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Karadenizliler buluşmasında 1 ton hamsi, ekmek arasında vatandaşlara ücretsiz dağılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, hamsinin alçakgönüllü, bereketli, kıpır kıpır, çalışkan bir balık olduğunu belirterek "Bizim de, Türkiye'mizin de, insanımızın da yapısı bu. İhtiyacımız olan şey, geleceğimizi kuracak olan şey bu" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin "Bu yıl da memlekete gidemedik" diye hayıflananlar, "Acaba Antalya'da bizim memleketten kaç kişi var" diye merak edenler, "Hemşerilerle tanışsak fena mı olur" diye düşünenler için gerçekleştirdiği Komşu Buluşmaları – Yöresel Lezzet Günleri, Karadeniz'le başladı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen buluşmada 1 ton hamsi yağda kızartılıp ekmek arasında vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Horonların saatlerce devam ettiği etkinlikte Başkan Uysal da Antalya Karadenizliler (ANTKARDER) Derneği Başkanı Halis Ekşi omuz omza verip horona ayak uydurdu. Başkan Uysal, Karadeniz'in Muratpaşa'ya aktığı günde konuşmasına meydanı dolduranları selamlayarak başladı. "Her şeyin mimarı olan, vergileriyle bize olanak sağlayan sizlere çok teşekkür ediyorum" diyen Uysal, "Biz seçilmişler ya da atanmışlar kendi cebinden bir şey yapmaz. Sizlerin parasıdır harcadığımız. İyi şeylere, güzelliklere, sevgiye, saygıya, daha iyi yaşamaya, daha güzel bir geleceğe, çocuklarımızın geleceği için daha güzel bir ülke ve şehir oluşturmaya dönük bütün çabamız sizlerin eseridir. Her birinize, ayrı ayrı minnettarız" diye belirtti.

"Büyük ikramiye hep Muratpaşa'da"

Muratpaşa'nın hem temel belediyecilik hizmetlerinde hem de sosyal hizmetlerde Türkiye birincisi olduğunu belirten Uysal, "Bunu biz söylemiyoruz, bağımsız kaynaklar söylüyor. Her şeyimizi de kendimiz üretiyoruz. Hep milletin parası millete. Bütün anlayışımız bu" dedi. Ayrıca Muratpaşa'da olup biten her şeye imrenildiğini, belediyenin her hafta bir ziyaretçi ağırladığını anlatan Başkan Uysal, Turunç Masa, yeraltı çöp konteynerleri, çevreci komşu kart gibi projelerin bu anlamda dikkat çektiğinin altını çizerek, "Ama ben asıl şunu incelemelerini istiyorum. Bizim sevgimiz, saygımız, kardeşliğimiz, yıl boyu birbirinden ayrılmayan, milli ve dini bayramlarda, okulda, sağlık ocağında, her yerde ve her şart altında birliğimiz, beraberliğimiz, sevgimiz, saygımız. Asıl gelip herkes onu incelemeli diyorum. O kadar sevgisi, saygısı, güler yüzü bol bir ilçeyiz ki, piyango çekilişlerinde bile büyük ikramiye hep Muratpaşa'ya çıkıyor" ifadelerinde bulundu.

"Hamsi gibi çalışkan ve kıpır kıpırız"

Türkiye'nin farklı yörelerine ait lezzetlerin sunulacağı Komşu Buluşmalarının şubat ayı boyunca devam edeceğini belirten Uysal, binleri Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşturan hamsinin ise çok ayrı bir balık olduğunu söyledi. Hamsinin alçakgönüllü, bereketli, kıpır kıpır, çalışkan bir balık olduğunu dile getiren Uysal, "Bizim de, Türkiye'mizin de insanımızın da yapısı bu. İhtiyacımız olan şey, geleceğimizi kuracak olan şey bu" dedi.

Konuşmasının ardından dernek başkanı Halis Ekşi, Uysal'a çiçek takdim ederken Komşu Buluşmaları – Yöresel Lezzet Günleri'nde Karadeniz buluşması Resul Dindar konseriyle devam etti.

Kaynak: İHA