Karaduman: “2019 yılında kazanan Samsun olacak”

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Hem yerel seçimlerden çıkacak sonuç hem de 100. yıl kutlamaları nedeniyle 2019'da kazanan Samsun olacak" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2019 yılının Samsun'un yılı olacağını söyledi. 2019 yılında Türkiye'nin daha da güçlenerek 2023 hedefine ilerleyeceğini ifade eden Karaduman, "Genel Başkanımız, Cunhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şahlanan ülkemiz onca saldırıya maruz kaldı. Ancak yapılan her türlü saldırıyı, engelleri sayın Erdoğan liderliğinde kenetlenen milletimizle birlikte başarıyla aştık. Liderimizin verdiği müjdelerle milletimiz yeni yıla mutlu giriyor. Türkiye, 2019'da daha da güçlü şekilde yoluna devam edecektir" dedi.

"2019 Samsun'un yılı olacak"

Samsun için 2019 yılının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Karaduman, "Hem ülkemiz hem de Samsun için çok önemli bir seçim süreci geçireceğiz. Ayrıca Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan ile Cumhurbaşkanımızın himayesinde, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı olması münasebetiyle Samsun'da 2019'da önemli çalışmalar yapılacak. Bu anlamda şehrimizde yoğun günler yaşanacak. Seçimlerden sonra yeni motivasyon ve heyecanla tüm belediye başkanlarımız şehri kalkındırmak için büyük çaba sarf edecekler. 2019 Samsun'un yılı olacak. Seçim sonuçları ve yapılacak çalışmalarla 2019'da kazanan Samsun olacak. Bu düşüncelerle 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, hemşehrilerimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur, barış ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA