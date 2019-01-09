Karaduman’dan gazeteciler günü mesajı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, teknolojik değişimin yaşandığı tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de medyanın kapsamlı bir değişime ve yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak 2019 Perşembe günü saat 14.00'de Malatya park AVM'de "Türkiye'de Darbeler ve Malatya Yerel Basını" sergisini açacaklarını, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da Cemiyetin 30.Kuruluş Yıldönümü kutlamaları ve Ödül töreni" düzenleyeceklerini ifade eden Haydar Karaduman, "Her zaman söylediğimiz gibi sorunlarımız var ama sorumluluklarımız daha önemlidir diye. Teknolojinin getirdiği yenilikler basın ve medya sektöründe de tam anlamıyla hissedilmeye başlanmıştır. Karasal Televizyonlar kapanmış, frekans ücretleri nedeniyle uydudan yayın yapan televizyonlar zor günler yaşamaya başlamıştır. Resmi ilan ile ayakta duran gazeteler yaşam savaşı vermeye başlamıştır. İnternet yayıncılığı ne yazık ki hala yasal bir statüye kavuşturulmamıştır. Böyle bir ortamda 1961 yılına çıkarılan 212 sayılı yasayla gazetecilerin elde ettiği haklar zamanla giderek yok olmaya başlamıştır. Sorunların şekli ve çözüm yöntemleri de değişmeye başlamıştır" dedi.

Günümüzde meslektaşlarımızın çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip olduklarını söylemenin çok zor olduğunu kaydeden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, "Bu nedenle 10 Ocak'lar ve 24 Temmuz'lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleri olmaktan ileri gitmemektedir. 10 Ocak Dayanışma Günü nedeniyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Basına kaynak aktaran kurumlarımızın başında gelen Basın İlan Kurumu yeniden yapılandırılmalı ve gereksiz şubelerin kapatılmalı, resmi ilanlardan alınan yüzde 15'lik komisyon ücreti aşağıya çekilmeli, ilanların dağıtımı konusunda yeniden Valilikler görevlendirilmelidir. Uydu frekans ücretleri döviz kuru üzerinden değil TL olarak belirlenmeli ve fiyatlar düşürülmelidir. İnternet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Televizyon, Radyo ve internet yayınlarına da kamusal destek sağlanması gereklidir. Bunlar yapıldığı takdirde hem istihdam artacak hem de basın çalışanları alamadıkları haklara yeniden kavuşacaktır. Her şeyden önce de teknolojik değişimin yaşandığı tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de medyanın kapsamlı bir değişime ve yenilenmeye ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun için çalıştaylar yapılmalıdır. 10 Ocak Basın Bayramı'nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere el birliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım" diye konuştu.

Kaynak: İHA