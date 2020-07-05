Karaduvar sahili, lazerli plaj eleme-temizleme makinesiyle temizlendi

temizleme makinesi kullanılarak, zaman içinde biriken her türlü çöpten ve atıktan filtrelenerek temizlendi ve plaj yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Akdeniz Belediyesi tarafından birkaç ay önce yeni bir istinat duvarı örülen, baştan sona temizliği yapılıp yeşillendirilen ve peyzaj çalışması tamamlanan Karaduvar Mahallesi sahilinde, bu kez de kumsala el atıldı. Akdeniz Belediye başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla harekete geçen ekipler; lazerli plaj eleme-temizleme makinesiyle sahilde bulunan her türlü kesici atığı, sigara izmaritlerini, şişeleri, gazoz kapaklarını, cam kırıkları, deniz otları ve dal parçaları gibi nesneleri deniz kumundan ayıklayıp sahili tamamen temizledi.

"Karaduvar'ı bir cazibe merkezi haline getireceğiz"

Başkan Gültak, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Karaduvar Mahallesini ziyaret ederek, sahilde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Ekiplerden bilgi alan Gültak, eline kürek alarak, tamamen temizlenip ağaçlandırma yapılan sahilde toprak attı. Mahalleyi sokak sokak gezerek yapılması gereken çalışmaları tespit eden Gültak, "Karaduvar Mahallemizi insanlarımızın akın akın görmeye ve gezmeye geldiği bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Geçen yıl sonuna doğru, kentimiz ve ülkemiz çapında büyük ses getiren ve yoğun ilgi çeken balık festivalini düzenlediğimiz mahallemize, ihtiyacını duyduğu diğer tüm hizmet ve çalışmaları da sunuyoruz. Daha önce kapsamlı şekilde çevre düzenlemesini yaptığımız Karaduvar sahilimizin, bu kez de modern bir makine yardımıyla kumunu eleyip temizliyoruz. Bu çalışma sayesinde plajımız tertemiz ve düzenli bir görünüme kavuşacak.

İnsanlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilecek, dileyen balık avlarken, isteyenler de denizin hemen kenarında pikniğini yapabilecek. Akdeniz'de; denizi, balıkçılığı ve tarımsal üretimiyle öne çıkan Karaduvar Mahallemizi bir cazibe merkezine dönüştürmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA