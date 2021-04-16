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Karagöl'ün manzarası görenleri mest ediyor

Kahramanmaraş'ta kar sularının erimesiyle oluşan ve tarihi bakımından zengin olduğu bilinen doğal Karagöl, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Karagöl'ün manzarası görenleri mest ediyor

Göksun ilçesi Değirmendere beldesine 4 kilometre uzaklıkta da olan Karagöl, bin metrekare alanı sahip olurken, Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Tarihi bakımında oldukça zengin olduğu bilinen Karagöl, Bizans dönemine ait kalıntıları bulunduruyor. Turna Dağı savaşından o döneme ait savaş izlerini görmenin mümkün olduğu biliniyor.

Karagöl'e, her gün çeşitli illerden gelen doğa severlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Araştırmacı Halil İbrahim Algan, " Karagöl'e Değirmendere beldesinden devam ederek Himsizin gözüne araçları bırakıp, ortalama 2023 Rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Ortalama bir saatlik yol ile göle ulaşıyoruz. Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50- 60 cm arasında değişiyor. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan bölgede Turna, Leylek ve Angut kuşları bulunuyor. 150'ye yakın endemik bitli türünü barındırıyor. Bölgede yine üçün üzerinde göl mevcuttur. Dört tarafı dağlarla çevrili olan göl temmuz ayına kadar kalmaktadır. Yüzlerce doğa severi buraya getirerek bölge turizmine katkı sunmaya devam ediyoruz "dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karagöl'ün manzarası görenleri mest ediyor

Karagöl'ün manzarası görenleri mest ediyor

Karagöl'ün manzarası görenleri mest ediyor

Karagöl'ün manzarası görenleri mest ediyor

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