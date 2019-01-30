Karagöz Müzesi'nde tatil yoğunluğu

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi yarıyıl tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sömestir tatilinde müzeye gelen çocuklar, geleneksel gölge oyununu izleyip Karagöz Tasviri Yapım Atölyesi'nde eğlenceli vakit geçiriyor.

Çocuklar için perşembe ve cuma günleri 11.00 ve 14.00, cumartesileri ise 14.00 saatlerinde ücretsiz gölge oyunu gösterileri düzenleniyor.

Etkinliklere her yaştan çocuğun yanı sıra büyükler de ilgi gösteriyor. Müzede ayrıca salı günleri katılımın kontenjanla sınırlı tutulduğu "Karagöz Tasviri Yapım Atölyesi" gerçekleştiriliyor.

- Karagöz Müzesi

İki galeri, bir atölye alanı ve bir gösteri salonundan oluşan müzede, Türkiye ve dünyadaki gölge ve kukla oyununa ilişkin tasvirler yer alıyor.

Geleneksel Türk gölge oyununun tarihçesinin anlatıldığı müzede, çeşitli koleksiyonlardan derlenen 103 orijinal Karagöz tasviri teşhir ediliyor.

Çok sayıda gölge oyunu üstadının koleksiyonlarının da bulunduğu müzede, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan gazete ve dergilerdeki Hacivat-Karagöz karikatürleri ile doküman ve yazılı belgeler de sergileniyor.

Klasik kukla oyununa ilişkin yerli yabancı çok sayıda figürün de yer aldığı müzeyi geçen yıl 129 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA