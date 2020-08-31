11 Eylül'de başlayacak Süper Lig için takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçları kapsamında ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Alanyaspor ile karşılaşacak. Karagümrük, şu ana kadar yalnızca Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıktı ve 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor ise Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ile 2 hazırlık maçı oynadı. Alanya ekibi bu maçlarda, Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kaldı. İki takımın birbirleriyle oynayacağı hazırlık maçını taraftarlar oldukça merak ediyor. Peki, Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Karagümrük ve Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma, 31 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın henüz hangi statta oynanacağı bilinmiyor.

HANGİ KANALDA?

Karagümrük ve Alanyaspor arasında 31 Ağustos Pazartesi saat 17.00'de oynanacak mücadele, herhangi bir televizyon kanalından yayınlanmayacak. Karşılaşmanın detayları geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

İLK 11'LER

Kadro bilgisine ulaşıldığı an haberimiz güncellenecektir.