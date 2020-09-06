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Karagümrük - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Önümüzdeki hafta başlayacak olan Süper Lig için hazırlık maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçta Karagümrük, evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Peki, Karagümrük - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Karagümrük - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in başlamasına oldukça az bir süre kala hazırlık maçları devam ediyor. Kulüpler, yeni transferlerini ve taktiklerini yeni sezona hazırlarken, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, evinde Başakşehir ile oynayacağı hazırlık maçıyla Süper Lig'e giriş yapacak. Daha önce Fenerbahçe ve Alanyaspor ile hazırlık maçları yapan Karagümrük, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ise Avrupa Lig'inde Kopenhag elendikten sonra yalnızca Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynadı. Bu mücadele ise 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı.

Karagümrük ve Başakşehir'in oynayacağı hazırlık maçı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Karagümrük - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

 

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Karagümrük-Başakşehir maçı, Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün Vefa Stadında oynanacak. Karşılaşma, basına kapalı bir şekilde gerçekleşecek. Mücadeleden haberdar olmak isteyen taraftarlar, kulüplerin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirler. 

HANGİ KANALDA?

Karagümrük ve Başakşehir arasında 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak mücadelenin televizyon yayıncısı bulunmuyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, kulüplerin sosyal medya hesaplarına göz gezdirebilirler. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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