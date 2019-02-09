Karagümrük çetesi nedir? Lideri kimdir? Tutuklandılar mı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah erken saatlerde başlatılan operasyon, çete mağduru 5 kişinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla başlatıldı.

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KARAGÜMRÜK ÇETESİ NEDİR? LİDERİ KİMDİR?

Nuri ve Vedat Ergin biraderlerin Fatih ve Karagümrük bölgesini gayet kanlı bir biçimde haraca bağlayan çetesidir.

KARAGÜMRÜK ÇETESİ HAKKINDA İDDİALAR NELER?

-fatih ve karagümrük'te haraççılık.

-sibel can'ın cinsel içerikli kasedini çekip şantaj yapmaya teşebbüs eden can kuzu'yu zorla alıkoyup işkence yapmak.

sibel can da bu konuda nuri ergin'den yardım istediğini verdiği ifadede belirtmiştir. 48 saat gözaltında da kalmıştır. bundan sonra nuri ergin kocası için: "onu mermi manyağı yapacağım.", demiştir.

-1997'de metris cezaevinde isyan.

-mustafa duyar'ı cezaevinde kurşun yağmuruna tutmak.

-selçuk parsadan'ın kafasına sıkmak.

-nisan 2000'de zeytinburnu ve gültepe'de iki kahvehanenin taranması. (alaattin çakıcı ile olan sözlü atışmaların yerini kurşunlu atışmalar almıştır. misilleme yapmışlardır.)

-aralık 2000'de çakıcı'nın iki elebaşı biraderi öldürtmek için yolladığı düşünülen sekiz kişiyi bulmak için uşak cezaevini kan gölüne çevirmek.

şu an nuri ergin tekirdap f tipi cezaevinde, biraderi ise edirne f tipi ceza ezinde yatmaktadır.